Haberler

Mgm: Yarın 8 İlde Kuvvetli Sağanak, 6 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Antalya, Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneyinde kar yağışı bekliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği duyuruldu.

Kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
