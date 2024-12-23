Üye Girişi
Haberler
Kabine bugün asgari ücret ana gündemiyle Beştepe'de toplanıyor
Erdoğan talimatı bugünkü Kabine toplantısında verecek
İsrail, Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatıyor
Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Hava Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Hava Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve diğer bölgelerde yağış beklediğini duyurdu. Yağışların bazı illerde kuvvetli olacağı ve rüzgarın da etkili olacağı bildirildi. Vatandaşların buzlama, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışların; Antalya, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın batısı Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don ile çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Trump, Putin'in kendisinden ne istediğini açıkladı
img

Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
img

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde şizofren var, çıkamıyorum
Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
Şenol Güneş'ten elini sıkmayan Volkan'a küfür gibi sözler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı! Yarışmacı bakın ne yaptı
Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF 1. CEKET | MasterChef ceketi kim kazandı 22 Aralık? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 23 Aralık Pazartesi Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 23 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.