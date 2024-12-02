Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Don Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın ise Marmara'nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 10 derece olacak.