Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Çankırı, Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Adana ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölge geneli ile Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 21, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 20 derece olacak.