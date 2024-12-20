Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Bursa, Hakkari, Şırnak ve Antalya'da yağış; Hakkari ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı; Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'de ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM; kuvvetli yağış, buzlanma ve don ile çığ tehlikesi hadiseleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 7 derece olacak.