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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta'da aralıklı yağış, güneydoğuda ise kuvvetli yağış bekliyor. Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 2-4 derece azalacak.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta'da aralıklı yağış, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt'te ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise güneydoğu kesimlerde 2-4 derece azalması bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 11; İzmir'de en yüksek 16, en düşük 11 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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