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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'daki 20 ilde yerel kuvvetli yağış beklediklerini açıkladı. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'daki 20 ilde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yerel kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Sinop, Bolu ve Karabük'te 2 Ekim Çarşamba günü öğle saatlerine kadar; Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde başlayıp 23.00'a kadar; Amasya, Tokat ve Çorum'da bugün 18.00'da başlayıp yarın 06.00'a kadar ve Adana ile Osmaniye'de ise bu akşam 21.00'dan yarın 06.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

MGM, yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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