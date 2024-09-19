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Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar beklediğini açıkladı. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzeydoğusu, Çankırı, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir'in kuzey ve doğu, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ayrıca Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 20 derece olacak.

Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kaynak: ANKA / Güncel

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