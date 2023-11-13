Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey batı ilçelerinde ve akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey batı ilçelerinde ve akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, bugün Bolu, Karabük, Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. MGM'nin konuya ilişkin uyarısı şöyle:

"Bugün (13.11.2023) öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."