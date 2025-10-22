Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir ve Çanakkale çevrelerinde şiddetli yağışların yanı sıra ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel