Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yarın ve cumartesi günü etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyarıda bulundu. Ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yarın ve cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
