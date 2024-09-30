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Meteoroloji'den Kayseri ve Sivas için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji'den Kayseri ve Sivas için Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji, Kayseri ve Sivas'ta bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yerel kuvvetli yağış bekliyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, Kayseri ve Sivas'ta bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yerel kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın 06.00'ya kadar etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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