Meteoroloji'den Kahramanmaraş ve Osmaniye İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece itibarıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları ulaşımda olası aksamalar, buzlanma ve don olayı ile dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece itibarıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları ulaşımda olası aksamalar, buzlanma ve don olayı ile dik yamaçlı kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, bu gece itibarıyla Osmaniye'nin ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve Kahramanmaraş genelinde yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen kar yağışlarına karşı dikkat! Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde beklenen yağışların bu gece (06.02.2023 Pazartesi 00.00 TSİ) saatlerinden itibaren Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin yüksek kesimlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli, Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Kahramanmaraş'ın karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."