Meteoroloji'den Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İçin 'Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, deprem bölgesindeki Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa illeri için yarın saat 09.00 ile 20.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. MGM'den bugün yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Deprem bölgesindeki illerimizden Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa çevrelerinde yarın (Pazar) sabah ile akşam saatleri arasında rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."