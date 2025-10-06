Haberler

Meteoroloji'den İstanbul için Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde yarın kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da da aynı durum geçerli. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel küçük çaplı dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
