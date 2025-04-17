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Meteoroloji'den Hava Sıcaklığına Dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Kuzey ve doğu kesimlerde pus ve sis beklenirken, Trakya ve Kuzey Ege'de toz taşınımı olacağı belirtiliyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan, Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

MGM, toz taşınımının neden olabileceği ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 23, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 27, en düşük 13 derece olacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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