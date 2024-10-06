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Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Düşüyor

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Düşüyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacağını duyurdu. Ayrıca, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak. Bugün, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nin kuzeyini etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanakların, pazartesi günü Trakya hariç Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde etkili olması bekleniyor. Salı günü, Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in tamamı ile Malatya, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Yağışlı hava, çarşambadan itibaren yurdu terk ederken 81 ilin tamamında açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu hava durumunun olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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