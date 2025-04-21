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Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Artacak

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Meteoroloji, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artacağını ve bazı bölgelerde sağanak yağış beklenildiğini açıkladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel yağışlar görülecek.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek, rüzgar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli esecek.

Kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 23, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 21, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 26, en düşük 13 derece olacak.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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