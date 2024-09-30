Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklık Düşüyor ve Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 8-12 derece azalacak. Öte yandan Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin'in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, batı kesimlerde 8-12 derece azalacak.

Meteoroloji, rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

MGM, kuvvetli yağışların ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 27, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 16; İzmir'de en yüksek 25, en düşük 18 derece olacak.