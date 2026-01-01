Meteoroloji Genel Müdürlüğü Don, Kuvvetli Yağış, Buzlanma ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısında Bulundu

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirilerek; kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

"Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ tehlikesine dikkat çekti

Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."