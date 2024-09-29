Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Kuvvetli Yağış Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 16; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 19 derece olacak.