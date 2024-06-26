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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Giresun ve Rize'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklığı 6 ilde 40 derecenin üstüne çıkacak.

MGM verilerine göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Tokat, Van'ın doğusu ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli, Ordu ve Trabzon çevrelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yağış ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığı Aydın'da 42, Muğla ve Batman'da 41, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüsek 31, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 21; İzmir'de ise en yüksek 37, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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