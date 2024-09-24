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Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: 9 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile 9 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artması öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz kıyıları ile 9 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakası, Karabük, Bolu, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde ise Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 23, en düşük 11; İstanbul'da en yüksek 27, en düşük 17; İzmir'de en yüksek 28, en düşük 18 derece olacak.

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: 9 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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