Meteoroloji'den Hakkari İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari’de bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari'de bugün gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı uyarıda, Hakkari'de bugün gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Hakkari'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (cuma) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, heyelan, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."