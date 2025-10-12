Meteoroloji'den Hafif Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır."