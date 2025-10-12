Haberler

Meteoroloji'den Hafif Zirai Don Uyarısı

İç Anadolu'nun doğusunda bu gece ve yarın sabah hafif zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusunda hafif zirai don beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde ve Kırşehir'de yer yer hafif zirai don beklendiğinden, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşlarımız dikkatli ve tedbirli olmalıdır."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
