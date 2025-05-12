Meteoroloji'den Güneydoğu'ya Serin ve Yağışlı Hava Uyarısı
Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava beklediklerini açıkladı. Sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalacağı ve cuma gününe kadar bu havanın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel