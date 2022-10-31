Meteoroloji'den Güneydoğu ve Doğu Akdeniz'e toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rize, Artvin, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEYE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji, Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ve Güneydoğu Anadolu (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman) için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı. Toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği, çamur şeklindeki yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istenildi.