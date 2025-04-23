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Meteoroloji'den Güneydoğu İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Güneydoğu İçin Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına olabileceğini bildirdi. Ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Hakkari çevreleri ile Siirt, Şırnak ve Bitlis'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer yüksek ve açıklarda hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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