Meteoroloji'den Güneydoğu Anadolu için Sıcaklık ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için sıcaklık düşüşü ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 19 Eylül Cuma gününden itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 5-8 derece azalmasının ve mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde beklenen kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, serin ve rüzgarlı havanın 21 Eylül Pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği kaydedildi.