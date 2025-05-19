Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın kuvvetinin artacağı ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde ve Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon-Rize) rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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