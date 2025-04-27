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Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için 3 gün sürecek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında başlaması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 3 gün süreceği tahmin ediliyor.

Fırtınayla yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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