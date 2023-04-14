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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Çığ Uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Çığ Uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu bildirerek dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçları için çığ uyarısı yaptı. Meteoroloji'den bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Güncel Haberler

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