Meteoroloji'den Diyarbakır ve Mardin'e Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün saat 15.00-19.00 saatleri arasında bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ile Mardin'in Ömerli, Midyat, Savur ve Yeşilli ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.