Meteoroloji'den Deprem Bölgesi İçin 'Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi Hatay’da bu gece saatlerinden itibaren; Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Kilis’te ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren; Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Kilis'te ise yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan uyarıda, deprem bölgesindeki bazı illerde bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde, bölgenin diğer illerinde yarın (pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat); Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."