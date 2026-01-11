Meteorolojiden Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Çığ Tehlikesi Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda beş gün boyunca çığ tehlikesi yaşanacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da bugünden itibaren beş gün boyunca çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.