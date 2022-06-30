Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve Eskişehir’deki vatandaşları; kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve Eskişehir'deki vatandaşları; kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için sarı uyarı yayınladı. Meteoroloji bugün saat 15.30'dan itibaren 22.00'a kadar yerel olarak güçlü sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı ve bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin Eskişehir uyarısı da şöyle:

"Bugün akşam saatlerine kadar Eskişehir'de aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ANKA / Güncel

su baskını Eskişehir Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title