Meteoroloji'den Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için Sağanak Uyarısı

Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.