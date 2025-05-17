Meteoroloji'den 18 Kente Sarı, İzmir'e Turuncu Uyarı

Meteoroloji'den 18 Kente Sarı, İzmir'e Turuncu Uyarı
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İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün İzmir için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanağın yanı sıra fırtına bekleniyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 18 kente 'sarı' İzmir'e 'turuncu' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için 'turuncu', 18 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. İç Ege (Denizli hariç), Marmara'nın güneyi (Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik'in güneyi) ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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