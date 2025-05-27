Meteoroloji'den 11 İle Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den 11 İle Sarı Kodlu Uyarı
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İçişleri Bakanlığı, yarın beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları önemle duyuruldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle, 11 kent için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, 11 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Adana ve Mersin illerinin kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Sarı uyarı verilen il valilikleri bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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