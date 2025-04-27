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Meteoroloji Batı Karadeniz ve Marmara için Fırtına Uyarısı Yaptı

Meteoroloji Batı Karadeniz ve Marmara için Fırtına Uyarısı Yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklediğini ve bu durumun salı günü etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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