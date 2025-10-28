Haberler

Meteoroloji, 28 ve 29 Ekim için bazı illerde sarı uyarı verdi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere dayanarak, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde bazı illerde meteorolojik risklerin arttığını açıkladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve çeşitli illerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere dayanarak 28 ve 29 Ekim için bazı illerde meteorolojik risklerin arttığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, 28 Ekim Salı günü Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı uyarı" verildi.

29 Ekim Çarşamba günü ise Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için sarı uyarı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, son değerlendirmelere ve meteoroloji radar verilerine göre önümüzdeki üç saatlik süreçte Muğla'nın güneyi ile Antalya'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.

Doğu Karadeniz için uyarı

Çarşamba günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olacak sağanağın, gece ve sabah saatlerinde Giresun kıyıları ve Trabzon'un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu kıyılarında

kuvvetli olması bekleniyor.

Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, şiddetli rüzgar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Ayrıca yetkililerin uyarılarının yakından takip edilmesi istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
