Meteor Yağmuru Çin'den de İzlendi
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CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk İli'nin Hongyuan ilçesinde gökyüzünde gözlenen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk İli'nin Hongyuan ilçesinde gökyüzünde gözlenen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel