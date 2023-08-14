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Meteor Yağmuru Çin'den de İzlendi

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CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk İli'nin Hongyuan ilçesinde gökyüzünde gözlenen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Aba Tibet ve Qiang Özerk İli'nin Hongyuan ilçesinde gökyüzünde gözlenen Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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