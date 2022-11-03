Meteo-France: Fransa 1945'ten Bu Yana En Sıcak Ekim Ayını Yaşadı

PARİS, 3 Kasım (Xinhua) -- Fransız ulusal meteoroloji servisi Meteo-France Çarşamba günü, ortalama sıcaklığın 17,2 santigrat derece olduğu Ekim 2022'nin Fransa'nın 1945'ten bu yana gördüğü en sıcak Ekim ayı olduğunu bildirdi.

PARİS, 3 Kasım (Xinhua) -- Fransız ulusal meteoroloji servisi Meteo-France Çarşamba günü, ortalama sıcaklığın 17,2 santigrat derece olduğu Ekim 2022'nin Fransa'nın 1945'ten bu yana gördüğü en sıcak Ekim ayı olduğunu bildirdi.

Meteo-France, bu Ekim ayında ortalama sıcaklığın ülke genelinde normalden yaklaşık 3,5 santigrat derece daha yüksek olduğunu bildirdi.

Meteoroloji servisine göre, Ekim 2022'nin ikinci yarısı kayıtlara sıra dışı uzun ve yoğun sıcaklık yaşanan bir dönem olarak geçti.

Fransa genelinde 30 meteoroloji istasyonunda kaydedilen ortalama sıcaklığın 2 Ekim'den bu yana normalin üzerinde kaldığı belirtildi.

Meteo-France, bu eşi benzeri görülmemiş sıcaklıklar sürerken, Fransa'nın büyük bölümünde 23 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların özellikle ülkenin kuzeyinde önemli hasara yol açtığını kaydetti.