Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı - Haberler

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Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mete Gazoz Trendyol'un Babalar Günü reklamında oynadı

Milli okçu Mete Gazoz, Trendyol'un, Babalar Günü'nü reklamında oynadı.

Milli okçu Mete Gazoz, Trendyol'un, Babalar Günü'nü reklamında oynadı. Olimpiyat şampiyonu Gazoz ve eski Milli okçu olan babası Metin Gazoz ile kamera karşısına geçtiği reklam filmi, baba olmanın fedakarlıklarla dolu dünyasına dikkat çekti.

Trendyol, Türk sporuna ve sporcularına verdiği desteği bu yılki Babalar Günü için özel olarak hazırladığı reklam filmine de taşıdı. Olimpiyat şampiyonu Milli okçu Mete Gazoz ve babasının kamera karşısına geçtiği reklam filminde çocuklarını yeni ufuklara yönlendiren, onlara yol gösteren ve güven veren babalara minnet duygusu konu edildi. Filmde Mete Gazoz'un başarı hikayesinin ardındaki en büyük destekçisinin babası olduğu duygusal bir dille anlatılırken, babalar için en güzel hediyenin, aslında çocuklarının varlığı olduğunun altını çizildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Babalar Günü Mete Gazoz Trendyol Güncel Haberler

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