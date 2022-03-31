Mete Başkan'ın intikamı alınacak…

Yeni bölümü merakla beklenen 'Teşkilat', sıra dışı hikayesi, aksiyon dolu sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

'Teşkilat'ta bu hafta neler olacak:

Mete Başkan'a düzenlenen suikastte parmağı olan Yıldırım dışındaki herkes cezasını bulmuştur. Yıldırım ise ortada yoktur. Onu saklandığı delikten çıkarmanın tek yolu bağlantılı olduğu kişileri avlamaktan geçmektedir. Ekip, Yıldırım'ın finansçısı ve sağ kolu olarak bilinen adamını ele geçirmek için harekete geçer.

Alınan istihbarat sonucu bir ipucu yakalayan ekibimiz büyük bir operasyon hazırlığına girer. Yüksek güvenlik önlemleri ile korunan, girmenin neredeyse imkansız olduğu yeni bir hedefleri vardır. Bu hedeften çıkan sonuç Serdar'ı geçmişin derin sularına atar. Hayatıyla ilgili öğreneceği yeni gerçekler tüm bildiklerini alt üst edecektir. Serdar ve ekip için işler şimdi tamamen değişmiştir!

Teşkilat'ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Mustafa Açılan, Bülent Bilgiç, Mehmet Ergenç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl rol alıyor. Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Burak Arlıel ve Burak Müjdeci oturuyor.

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