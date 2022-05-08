Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

Ak Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Atay Uslu, ' Metaverse kapı aralıyoruz' başlıklı makalesinde, ' Metaverse' kelimesinin 'kapı' veya 'kapılar' olarak Türkçeye çevrilmesini teklif etti. Metaverse'ün insan hayatının yüzde 60'tan fazlasını işgal edeceğinin öngörüldüğünü belirten Uslu, ' Metaverse nedir' sorusunu, Mevlana'nın 'Dünya zaten bir rüyadır' ve Neşet Ertaş'ın 'Ah yalan dünyada' sözleriyle yanıtladı.

Ak Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın başlattığı Metaverse konulu çalışmaların yöneticilerinden, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, 'Metaverse kapı aralıyoruz' başlıklı bir makale hazırladı. Ak Parti'nn Metaverse konulu çalışmalarında yer alan Atay Uslu, 'Metaverse nedir' sorusuna ise Platon, Mevlana ve Neşet Ertaş'ın sözleriyle yanıt verdi.

"Metaverse daha şimdiden regüle edilmez veya medeniyet kodlarıyla üzerine çalışılmazsa, sosyal ilişkileri sosyal medyadan daha fazla deforme edebilir ve daha fazla kutuplaşmaya sebep olabilir. İnsanın tüketimci duygularını daha da kontrolsüz bir şekilde manipüle edebilir. İnsanlık sosyal medyanın doğumunda yaptığı hatayı tekrar etmeyip, Metaverse'ü sattığı hayalle değil, tehditleriyle ve fırsatlarıyla, akıl, mantık, bilim, ahlak ve insani değerler etrafında anlamak, şekillendirmek, yön vermek için çalışmalıdır."