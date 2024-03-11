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Metalist: Vahdet Sergisi Gülhane Parkı'nda Açıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve öğrencilerinin heykelleri yer alıyor. Sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Metalist: Vahdet" sergisi, eş zamanlı olarak Gülhane Parkı'ndaki, Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümünün metal atölyesi mezunları ile atölyede halen eğitim gören eski-yeni, usta-çırak öğrencilerin beraber oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri yer alıyor.

Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Gülhane Parkı İstanbul Kültür Sanat Güncel Haberler

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