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METAL SİLİNDİRE GİZLENMİŞ 15 KİLO UYUŞTURUCUYU 'ASIR' BULDU

Güncel Haberler

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Asır' ile yapılan aramada, metal silindir içerisinde gizlemiş 15 kilogram skunk ele geçirildi.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Asır' ile yapılan aramada, metal silindir içerisinde gizlemiş 15 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda, Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeği 'Asır' ile araçta yapılan aramada, bagajda metal silindir içerisinde gizlemiş 15 kilogram skunk bulundu. Uyuşturucu maddeye el konuldu, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Otoyolu Dörtdivan Narkotik Güncel Haberler

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