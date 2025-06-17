Metal Kesim Atölyesinde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir metal kesim atölyesinde çalışan işçi, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçi hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat Sokak'taki bir metal saç kesim atölyesinde çalışan M.E.D, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel