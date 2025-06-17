Metal Kesim Atölyesinde İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir metal kesim atölyesinde çalışan işçi, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak işçi hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metal kesim atölyesinde makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi İmalat Sokak'taki bir metal saç kesim atölyesinde çalışan M.E.D, gece vardiyasında lazer kesim makinesine sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Kamera kayıttaydı! Sığınmacı kadın, yaptığı rezilliğin bedelini ağır ödedi

Yaptığı rezilliğin bedeli ağır oldu
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.