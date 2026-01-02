Haberler

Metal İşçileri, Tis Sürecinde Bir Saat Üretimi Durdurarak Taleplerini Dile Getirdi

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, 2025-2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında metal işçilerinin taleplerini öne çıkarmak için işyerlerinde üretimi bir saat durdurarak eylem yaptı.

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, 2025–2027 Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında MESS ile yürütülen TİS sürecine dikkat çekmek amacıyla işyerlerinde vardiyada birer saat üretimi durdurarak eylem yaptı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, metal sektöründe devam eden 2025–2027 Grup TİS görüşmeleri kapsamında metal işçilerinin taleplerini öne çıkarmak için eylem gerçekleştirdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün bir kez daha MESS'e bağlı fabrikalarda her vardiyada birer saat üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, coşkulu sloganlar eşliğinde yürüyüşlerle fabrikalarımıza giriyor, taleplerimiz için ses yükseltiyoruz" ifadelerine yer verildi.

